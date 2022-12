Benzineprijs daalt verder, recordprijs uit juni ver uit het zicht

De prijs van benzine in Nederland blijft dalen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers staat de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 op 1,86 euro. Dat is het laagste niveau in ongeveer anderhalf jaar tijd. Op 8 juni van dit jaar werd nog een record gevestigd, toen de adviesprijs van een liter benzine op ruim 2,50 euro stond.

De daling komt onder meer door de lagere olieprijzen. Door de vrees voor een afkoelende economie en een recessie neemt de vraag naar olie af. Maar de verlaging van de accijnzen door de overheid speelt ook een forse rol. Zo ging de accijns op een liter benzine in april met 17 cent naar beneden, een maatregel die in ieder geval tot eind juni volgend jaar geldt.

Morgen kost een liter nog iets minder, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. Maar over een week of drie gaat de benzineprijs in ieder geval met zo'n 7 cent omhoog, omdat de overheid op 1 januari de accijnzen indexeert vanwege de inflatie.

De landelijke adviesprijs wordt op veel plekken niet gehanteerd. Veel pomphouders geven korting op de benzineprijs, met name bij onbemande pompstations. Op sommige plekken kost een liter benzine inmiddels minder dan 1,65 euro.