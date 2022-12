Willem II stuurt trainer Hofland dag na nederlaag tegen NAC de laan uit

"Hij heeft zich met hart en ziel voor de club ingezet", zegt technisch directeur Teun Jacobs over Hofland, "en qua manier van werken valt hem niets te verwijten. De sportieve prestaties vallen tot op heden echter tegen en ons doel om rechtstreeks terug te keren naar de eredivisie is vooralsnog uit zicht geraakt."

De Tilburgers, die van de laatste zes competitieduels er één hebben weten te winnen, staan achtste in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op koploper Heracles Almelo is zestien punten, terwijl het gat met nummer twee PEC Zwolle, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, elf punten bedraagt.

Hofland volgde in maart Fred Grim op en kreeg als opdracht de Tilburgers, die op dat moment van de achttien competitiewedstrijden er slechts eentje hadden gewonnen, te behoeden voor degradatie. Die missie mislukte, waarna dit seizoen de gehoopte rol bovenin de eerste divisie ook uitbleef.

Europa League

Willem II sloot het seizoen 2019/2020, dat door de coronapandemie na 26 speelronden werd afgebroken, af als vijfde en hield daar een ticket voor de (voorronde van de) Europa League aan over. Het seizoen erop ging het echter minder florissant met de 'Tricolores' en dat kostte trainer Adrie Koster begin 2021 de kop.

Zeljko Petrovic nam het roer met succes over, maar zag uiteindelijk een langer verblijf in Tilburg niet zitten. Grim nam zijn taken over, maar kreeg de boel onvoldoende aan de praat en moest uiteindelijk plaatsmaken voor Hofland.