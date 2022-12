OM onderzoekt FvD'er Van Houwelingen om tweet met nazivlag

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie omdat hij eind september op Twitter een afbeelding had geplaatst waarop twee ministers stonden met een nazivlag.

De ministers noemden de gefotoshopte afbeelding "stuitend" en "een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici". Volgens het tweetal zijn grenzen overschreden. Ook vanuit de Tweede Kamer kwamen veel negatieve reacties.

Na zijn actie op Twitter eerst te hebben verdedigd, verwijderde Van Houwelingen de nazivlag. Later zei hij dat het motief van zijn actie was dat hij en andere FvD'ers regelmatig in verband worden gebracht met het nazisme en het fascisme. "Maar als wij het een keertje doen - hoe lichtvoetig en plagerig ook - is de wereld te klein." Partijleider Thierry Baudet liet destijds weten dat het kabinet zijn partij "monddood" probeert te maken.