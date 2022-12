ChristenUnie-senator Peter Ester (69) overleden

Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie Peter Ester op 69-jarige leeftijd overleden. Ester, al enige tijd ziek, was sinds 2011 lid van de Eerste Kamer en vicevoorzitter van de ChristenUnie-fractie.

In de Senaat was Ester lid van de commissies voor Financiën, Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook zat hij in de Nederlandse delegatie in het Benelux-parlement.

Tot 2018 was Ester lector Human Capital & Entrepreneurship aan de Rotterdam Business School. Eerder was hij hoogleraar sociologie in Tilburg en directeur van verschillende onderzoeksinstituten.

Fractievoorzitter Tineke Huizinga roemt Ester als "invloedrijk op al de terreinen waarop hij actief was". Verder spreekt ze over "een fijnbesnaarde, erudiete man, die een zekere lichtvoetigheid combineerde met een grote emotionele diepgang".