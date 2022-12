Op Schiermonnikoog is oud-verzetsstrijder Joke Folmer (99) overleden, meldt Omrop Fryslân. Ze was een van de laatste nog levende verzetslieden van Nederland.

Folmer werd ook wel het boodschappenmeisje van het verzet genoemd. Ze bracht als jong meisje in de oorlog honderden mensen, vooral geallieerde piloten, in veiligheid.

"Het begon bij Rosette"

Ze zorgde er na de oorlog voor dat er op Schiermonnikoog, waar ze woonde, gedenksteentjes (Stolpersteine) werden gelegd bij huizen waar Joden in de oorlog hadden gewoond.

Ook voor het huis van Rosette Bannet in Zeist, een in Auschwitz vermoorde schoolvriendin van Joke, werd eind maart een gedenksteentje geplaatst. "Met het gedoe met haar begon voor mij de oorlog", vertelde Folmer daar eerder over bij Omrop Fryslân.

Het was haar wiskundeleraar die haar vroeg meer dan alleen huiswerk naar haar ondergedoken vriendin te brengen. "Zo werd ik een boodschappenmeisje, met een mandje aan mijn fiets. En in dat mandje zat altijd van alles, zoals voedselbonnen of legitimatiebewijzen. Zo rolde ik er op mijn 18e eigenlijk in."

"Ik heb altijd beseft dat je er niks mee bereikt als je alleen maar boos bent, je moet die boosheid omzetten naar iets positiefs en iets doen."

De verzetsstrijder werd in 1944 door de Duitsers gepakt en ter dood veroordeeld. "Ik was hongerig en moe en sliep veel in de cel. Maar je leert jezelf vermaken. Ik had een paperclip op zak, daarmee kraste ik in de muren, bijvoorbeeld de datum en mijn naam."

Tot een executie kwam het nooit, omdat de geallieerden oprukten. Folmer werd uiteindelijk door de Russen bevrijd.

Onderscheidingen

Voor haar verzetswerk ontving Folmer meerdere onderscheidingen, waaronder de Nederlandse Bronzen Leeuw, de Amerikaanse Medal of Freedom, de Engelse George Medal en de Franse Croix du Combattant. Twee jaar geleden ontving Folmer bovendien de erepenning van de gemeente Schiermonnikoog.