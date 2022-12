Podcast De Dag: executies en staatsterreur in Iran

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd heeft Iran iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de protesten in het land. Hij is in het openbaar opgehangen. De verwachting is dat er meer executies van demonstranten volgen.

Daarnaast zijn er veel berichten van martelingen en het doelbewust ernstig verwonden van demonstranten. Vrouwen zouden door de oproerpolitie bijvoorbeeld opzettelijk van dichtbij met hagel, luchtbukskogels, in het gezicht, de ogen, op hun borsten en tussen hun benen worden beschoten.

Na ruim drie maanden van aanhoudende protesten lijkt er in Iran een nieuwe fase aangebroken. Een waarin het regime naar de laatste redmiddelen grijpt, zegt politiek-commentator en Iran-deskundige Damon Golriz in deze podcast. Hij ziet een regime dat wankelt en uiteindelijk zal vallen. Ook de Iraanse filmmaker en dichter Nafiss Nia denkt dat, al breekt de machteloosheid over de gruwelen die nu plaatsvinden haar wel op.

