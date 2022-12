Irritatie bij Scaloni na vragen over clash met Oranje: 'We zijn niet onsportief'

Gevraagd naar de emoties rond het duel met het Nederlands elftal moet de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni iets van het hart. "Het moet klaar zijn met het beeld dat wij onsportief zijn", stelt hij. De vele kaarten, de opstootjes en de emoties na afloop, waarbij de Argentijnen na de winnende strafschop, onder aanvoering van Lionel Messi, verhaal gingen halen bij de spelers en staf van Oranje, baarden nogal opzien. "We hebben, net als Nederland, gespeeld zoals we moesten spelen", begint Scaloni zijn tirade. "Dit is voetbal. Soms gebeuren zulke dingen. Daarom is er een scheidsrechter, om alles in goede banen te leiden."

Lionel Messi zoekt na de strafschoppenserie de confrontatie met Louis van Gaal - ANP

Het, volgens hem, verkeerde beeld dat over zijn elftal is ontstaan, irriteert de bondscoach duidelijk. "Ik ben klaar met dit onderwerp. We respecteren alle teams, ook Nederland. Dat vinden wij belangrijk. We zijn geen slechte winnaars of verliezers." Het Argentijnse elftal kan in Qatar rekenen op het grootste supporterslegioen. En die gekte uit zich niet alleen in de tienduizenden fans, maar ook in de aandacht van de pers. Langs het trainingsveld, maar ook zeker bij de persconferenties. Allergrootste zaal De vorige, in aanloop naar de kwartfinale tegen Nederland, werd op het laatste moment al verplaatst naar een grotere ruimte. Dit keer is de allergrootste zaal geboekt. Het zogenaamde Virtual Stadium in het IBC, het internationale perscentrum in Doha.

Argentijnse persconferentie - NOS

Een soort megatheaterzaal, inclusief balkons en tweede en derde ring, met als hoofdrolspelers Scaloni en Nicolás Tagliafico, de oud-Ajacied. Hoe getergd en fel hij op het veld is, zo rustig zit Tagliafico - tussen 2018 en 2022 goed voor 169 duels voor Ajax - achter de tafel. Hij prijst leider en aanvoerder Messi, houdt zich bij algemeenheden over komende tegenstander Kroatië en blijft kalm als ook hij terug moet blikken op het verhitte duel met Oranje. "Dat gebeurt in voetbal. Wij spelers zijn geen machines en voelen ook emoties. Dat gebeurde tegen Nederland en dat zal in de toekomst ook nog gebeuren. We praten over een kwartfinale van een WK met twee landen die vechten voor dezelfde droom. We proberen het duel met Oranje te vergeten en ons te richten op de volgende wedstrijd."

Tagliafico met Dumfries in het duel met Oranje - ANP