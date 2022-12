Winterweer bij Britten, drie kinderen omgekomen die door ijs waren gezakt

In het Verenigd Koninkrijk zijn drie jongens (8, 10 en 11) omgekomen toen ze door het ijs zakten. Het ongeluk gebeurde gistermiddag op een plas in het dorp Solihull, niet ver van Birmingham. Een vierde jongen (6), die ook onder het ijs verdween, ligt in het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

Reddingsdiensten hebben tot in de nacht in het water gezocht naar andere slachtoffers. Er waren berichten dat in totaal mogelijk zes kinderen door het ijs waren gezakt. Maar de zoektocht heeft voor zover bekend niets opgeleverd. Of er nog kinderen worden vermist, is niet duidelijk. In een verklaring zegt de politie alleen dat er niet langer sprake is van een zoek- en reddingsoperatie.

In het Verenigd Koninkrijk is hier en daar een pak sneeuw gevallen en de temperatuur daalde de afgelopen nacht op sommige plaatsen tot ver onder het vriespunt. Het koudst was het in Aberdeenshire in Schotland. Daar werd het -15,7 graden.

Om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten, werden twee kolencentrales even op standby gezet om zo nodig bij te springen. De energieautoriteiten spraken meteen van een voorzorgsmaatregel. "Er dreigt geen black-out, we schakelen niet de lichten uit." Mensen met een elektrische auto is wel gevraagd hun voertuig niet op te laden op momenten als de vraag naar gas en elektriciteit het grootst is.

Vertragingen en spoorstaking

De sneeuw en kou hebben geleid tot vertragingen op de weg, het spoor en op luchthavens. Op een aantal scholen begonnen de lessen later, sommige scholen zijn vandaag helemaal dicht.

De komende dagen blijft het koud, verwacht het Britse weerinstituut. Vooral Schotland moet rekenen op winterse omstandigheden. Elders in het VK zal het winterweer vooral gepaard gaan met ijskoude mist die bevriest. Het verkeer kan daar last van krijgen.

Britse reizigers krijgen het sowieso zwaar. Dat komt door een serie stakingen in het openbaar vervoer. Onder meer morgen en overmorgen leggen zo'n 40.000 spoorwerkers het werk neer. Ook later deze maand en begin volgend jaar zijn er stakingen in het Britse ov. Het personeel eist betere arbeidsomstandigheden.