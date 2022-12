Journalist Jelle Brandt Corstius vervolgd voor smaad

Het Openbaar Ministerie vervolgt journalist Jelle Brandt Corstius voor smaad. Tv-producent Gijs van Dam deed vier keer aangifte tegen Brandt Corstius in de periode 2019-2020. Eerder al deed hij twee keer aangifte tegen de journalist vanwege publicaties in Trouw, waarin Brandt Corstius stelde dat hij tegen zijn wil seks had gehad.

Het gerechtshof in Amsterdam had eerder al beslist dat Brandt Corstius moet worden vervolgd naar aanleiding van de twee eerdere aangiftes. Het OM gaat hem nu vervolgen voor alle zes de aangiftes van Van Dam, omdat er een nauw verband tussen bestaat.

De zitting is op 22 december in Amsterdam.