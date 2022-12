Hijskraan breekt in centrum van Utrecht, twee gewonden

In het centrum van Utrecht is een ongeluk gebeurd met een hijskraan. De politie meldt dat er twee mensen gewond zijn geraakt. Op beelden is te zien dat de hijskraan in tweeën brak. De slachtoffers zaten korte tijd bekneld onder de last van de hijskraan.

Volgens RTV Utrecht kwam de kraan op een pand aan de Maliebaan terecht. De arm van de kraan zou bezweken zijn onder het gewicht van een betonplaat.

De slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de brandweer, en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

"De situatie is nu stabiel, op dit moment kijken we hoe de kraan kan worden geborgen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht bij de regionale omroep.