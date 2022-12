Alpaca's, geiten en schapen in beslag genomen op kerstmarkt

Op een kerstmarkt in het Limburgse Arcen zijn afgelopen weekend een aantal dieren in beslag genomen. Het gaat om twee alpaca's, twee geiten, drie schapen, een shetlandpony en een ezel. Volgens de politie werden ze niet volgens de regels vervoerd.

De dieren zijn volgens Omroep Gelderland van het omstreden bedrijf Bert's Animal Verhuur in Appeltern. Die onderneming verhuurt onder meer flamingo's, koeien, lama's, vogels, slangen, paarden en kamelen voor bijvoorbeeld bruiloften, feesten en filmopnames.

Het bedrijf kreeg in 2019 van de rechter te horen dat het moest stoppen met verhuur. Maar volgens Omroep Gelderland trok het zich daar weinig van aan. Op de bedrijfswebsite worden nog steeds dieren aangeboden.

Illegale bouw

Ook ligt het bedrijf in de clinch met de gemeente West Maas en Waal. Op het terrein in Appeltern zou sprake zijn van illegale bouw. De gemeente kwam in juni en oktober nog langs voor controle en legde de dierenverhuurder dwangsommen van tienduizenden euro's op.

De makers van het BNNVARA-programma BOOS besteedden dit jaar ook een uitzending aan de onderneming. Daarin werd onder meer gewezen op coronasteun die het bedrijf onjuist zou hebben gebruikt.