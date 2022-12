Pakistaanse burgers gedood bij grensovergang met Afghanistan

Bij een aanval op een drukke grenspost tussen Pakistan en Afghanistan zijn zes Pakistaanse burgers omgekomen en zeker zeventien mensen gewond geraakt. Volgens Pakistan vielen strijdkrachten van het Talibanbewind uit het niets de grensovergang bij Chaman aan met mortiergranaten en geweervuur.

Pakistaanse militairen hebben teruggeschoten, waarbij een Afghaanse militair werd gedood en tien gewonden vielen. Het Pakistaanse leger heeft de aanval veroordeeld. Ook premier Sharif keurt de aanval af.

Op beelden van de grensovergang zijn gewonden te zien, wrakken van uitgebrande voertuigen en beschadigde wegen. Ontploffende mortiergranaten verspreidden volgens ooggetuigen grote vuurballen, waardoor mensen gewond raakten en auto's in brand vlogen. De beschietingen over en weer zouden twee uur hebben geduurd.

Grenshek

De grenspost werd gesloten na de aanval, maar werd later heropend, nadat afgevaardigden van beide kanten van de grens met elkaar hadden gesproken. Het is een van de grootste overgangen tussen Pakistan en Afghanistan. Dagelijks steken duizenden mensen er de grens over en ook voor het goederenvervoer is het een belangrijke grensovergang.

Afghaanse veiligheidstroepen zeggen tegen persbureau Reuters dat Pakistan aan de Afghaanse grenstroepen had gevraagd te stoppen met het bouwen van een checkpoint aan hun kant van de grens. Afghaanse regeringsbronnen zeggen tegen persbureau AFP dat de spanning opliep toen Afghaanse militairen probeerden een deel van een grenshek weg te knippen.

Dat hek is al jaren een punt van discussie tussen beide landen. Pakistan is sinds 2017 bezig met de bouw van een afscheiding tussen beide landen. Het huidige Talibanregime, maar ook vorige Afghaanse regeringen verzetten zich daartegen.

Broederband

Het is niet het eerste incident dit jaar. In november werd een Pakistaanse douanier doodgeschoten, waarna de grens acht dagen dichtging. Daardoor strandden duizenden mensen aan beide kanten van de grens.

Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dit soort incidenten niet strookt met de "broederlijke banden" tussen de twee landen en zegt dat Islamabad het bewind in Kabul heeft opgeroepen herhaling te voorkomen.

Twee weken geleden werd de Pakistaanse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul beschoten vanuit een nabijgelegen gebouw. De ambassadeur, die het gebouw net binnenliep, werd niet geraakt, maar een bodyguard raakte gewond. Islamabad sprak van een moordpoging op zijn belangrijkste diplomaat.

Een lid van Islamitische Staat is daarvoor opgepakt, maakte het Talibanregime bekend. Volgens de regionale IS-groep, bekend als Islamitische Staat in de provincie Khorasan, beschoten twee mannen de "overgelopen" ambassadeur. Over het waarom stond niets in de verklaring.