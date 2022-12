Strafzaak tegen Afrojack voor belastingfraude van tafel

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude door muziekproducent en dj Afrojack gestaakt wegens gebrek aan bewijs. Dat bevestigt het OM na een bericht in het FD.

Afrojack, de artiestennaam van Nick van der Wall, liet zijn belastingaangiften doen door Frank B. Deze B. tuigde voor zijn cliënten constructies op in belastingparadijzen, waardoor zij minder belasting zouden hoeven betalen. Volgens de Belastingdienst zijn deze constructies frauduleus.

Het OM startte daarom een onderzoek tegen B. waarbij in 2018 ook Afrojack in beeld kwam. De advocaat van Afrojack zegt in het FD dat zijn cliënt "voor 100 procent" op zijn adviseurs vertrouwde. Een van hen was B., die volgens de advocaat bekendstond als de "absolute expert op het gebied van fiscale advisering van internationale artiesten".

De artiest moet nog wel een navordering voor te weinig betaalde belasting betalen. Daarover is een schikking getroffen. Hoeveel hij nog moet betalen is niet bekendgemaakt. De navordering was in eerste instantie 2 miljoen euro.

Het OM beslist binnenkort of Frank B. wordt vervolgd. Dat onderzoek bevindt zich in een afrondende fase, zegt het OM.