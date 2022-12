Verdachte aangehouden voor dodelijk ongeluk Amsterdam

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeluk dat afgelopen weekend gebeurde in Amsterdam. Na het ongeluk reed de betrokken automobilist door.

De politie kan in het kader van het onderzoek nog niets over de verdachte zeggen. Vermoedelijk is het de doorgereden bestuurder, schrijft NH Nieuws. De man heeft zich bij de politie gemeld.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond in Amsterdam-West, op de Tweede Hugo de Grootstraat. Daar verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en reed hij aan de overzijde van de weg een scooterrijder en fietser aan, die in de tegenovergestelde richting reden.

Omstanders hebben de scooterrijder ter plekke nog gereanimeerd, maar hij is in het ziekenhuis overleden. De aangereden fietser is naar het ziekenhuis gebracht, over zijn toestand is nog niets bekend.

Op de rotonde bij het Hugo de Grootplein zijn inmiddels bloemen neergelegd voor het overleden slachtoffer, schrijft de regionale omroep. Ook op de Tweede Hugo de Grootstraat liggen bloemen en staan kaarsen.