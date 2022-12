Kamer spreekt over veelbesproken pandemiewet (beter bekend als coronawet)

Corona is niet meer het gesprek van de dag, maar in de Tweede Kamer vandaag wel. Kamerleden debatteren met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid over zijn voorstel voor een definitieve 'coronawet'. Het voorstel gaat overigens niet (alleen) over corona, maar over alle toekomstige pandemieën.

Het kabinet komt met een wijziging van de Wet publieke gezondheid, zodat er een permanente grondslag komt voor beperkende maatregelen in het geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Tijdens de coronapandemie werkte het kabinet steeds met tijdelijke wetten, maar die zijn sinds dit voorjaar van de baan.

In het voorstel zijn onder meer een quarantaine-, test- en mondkapjesplicht opgenomen. Ook afstand houden en het sluiten van publieke plaatsen is geregeld in het voorstel. Onder meer de avondklok, het coronatoegangsbewijs en de bevoegdheid om scholen te sluiten staan er niet in.

Tijdsduur

Over het wetsvoorstel is veel discussie, onder meer omdat het parlement tijdens een crisis beperkt invloed heeft op de invoering van maatregelen. GroenLinks en PvdA stellen om die reden voor om een beperking in de tijdsduur toe te voegen aan de wet.

De twee partijen vinden dat bij zware ingrepen in de vrijheden van mensen elke acht weken toestemming aan het parlement zou moeten gevraagd. "Soms zeer verregaande maatregelen werden 78 keer op basis van een spoedprocedure genomen", zegt GroenLinks-Kamerlid Westerveld over de coronaperiode. "Dat moet anders."

De Tweede Kamer debatteert vandaag de hele dag over het wetsvoorstel. De Raad van State noemde het ontwerp van de nieuwe coronawet eerder een "noodzakelijke eerste stap" om bestrijding van een epidemie wettelijk beter te regelen.