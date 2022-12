Begeleider jeugdzorginstelling op non-actief na vreemde verklaring over mishandeling

Een zorginstelling in Ommen heeft aangifte gedaan tegen een medewerkster vanwege een mogelijke mishandeling. De vrouw werkte met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Ze is inmiddels ook op non-actief gezet.

Volgens een woordvoerder van de instelling, de Baalderborg Groep, biechtte de vrouw op dat ze meerdere kinderen had laten vallen en vervolgens niet de juiste zorg had verleend. Later kwam ze volgens RTV Oost van die verklaring terug en zei ze dat het om één kind ging.

De vrouw werkte op zaterdag in een dagcentrum in Ommen met een groep van vier à vijf kinderen, waarbij twee begeleiders aanwezig zijn. "Maar in een split second kan iemand alleen zijn en kan er iets gebeuren", zegt de woordvoerder.

Volgens de regionale omroep heeft ten minste één ouder aangifte gedaan sinds de bekentenis. De politie en zorginstelling doen onderzoek naar de handelwijze van de vrouw.