Een op de drie werkgevers geeft extra steun aan personeel

Bij een op de drie bedrijven krijgen werknemers een eenmalige extra uitkering als steun voor de hoge inflatie. In de helft van de gevallen bedraagt de hoogte van de inflatiebonus 500 euro of meer, bij vier op de tien bedrijven is het 200 euro of minder. Een en ander blijkt uit een peiling van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden.

Volgens de AWVN maken werkgevers zich duidelijk zorgen over de financiële gezondheid van hun personeel, al is het moeilijk te achterhalen wie echt in de financiële problemen zit. Werkgevers schatten dat een kwart van het personeel financiële problemen heeft door de inflatie.

Loonbeslagen

Indicaties voor de financiële zorgen zijn werknemers die vragen om meer loon, of een hogere reiskostenvergoeding, of de uitbetaling van vakantiedagen. Ook de stijging van het aantal loonbeslagen wijst op financiële problemen, vertelt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde.

Werkgevers kijken ook niet alleen naar de lagere inkomens maar ook naar de middeninkomens en passen de hoogte van de bonus daarop aan. Of een bedrijf een eenmalige uitkering verstrekt en hoe hoog de uitkering uitpakt verschilt per bedrijf en zijn financiële ruimte.

Loonsverhogingen

De vakbonden zijn tevreden met de eenmalige bonus, maar hebben liever structurele loonsverhogingen. Van der Velde snapt dat wel maar "de eenmalige bonus is gericht op de hoge inflatie en die is tijdelijk, dus het inflatieprobleem verdwijnt op den duur. Bij een loonsverhoging zitten werkgevers echter structureel vast en aan loonsverlagingen bij lagere inflatie doen we niet."

Naast de eenmalige uitkering sluiten veel bedrijven in nieuwe cao's ook hogere loonsverhogingen af dan de afgelopen jaren gebruikelijk. De gemiddelde contractloonstijging voor 2023 bedraagt volgens de AWVN inmiddels 6,2 procent.