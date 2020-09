Zorgeloze EK-kwalificatie voetbalvrouwen; zevende winst op rij

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook de zevende wedstrijd in de kwalificatiestrijd voor het Europees kampioenschap in 2022 in winst omgezet. De ploeg van Sarina Wiegman was in Moskou veel en veel beter dan Rusland, maar won slechts met 1-0.

Door de zege tegen de op papier enige concurrent in groep A is kwalificatie voor het EK niet meer te missen voor het Nederlands elftal. Oranje leidt met 21 punten uit zeven duels. Rusland volgt met 9 punten uit vijf duels.

Oranje, dat vorig jaar in Eindhoven met 2-0 won van Rusland, miste in Moskou middenveldster en recordinternational Sherida Spitse. Die mocht van haar Noorse club Vålerenga IF niet naar Rusland, omdat ze vervolgens in Noorwegen door de coronaregelgeving in quarantaine zou moeten. Jill Roord was haar vervangster op het middenveld en in de eerste helft ook de opvallendste speelster aan Nederlandse zijde.

Voorsprong

Oranje begon goed, na een lange inactieve periode (ruim zes maanden) wegens de uitbraak van het coronavirus wereldwijd. De ploeg zette veel druk. Daniëlle van de Donk kopte al snel een bal op de lat. En na een kwartier was Jill Roord heel attent bij een kortgenomen hoekschop. Ze pikte pal op de achterlijn op, stoomde richting doel en schoot de bal met een krul hoog in het doel: 0-1.

Het het leek de opmaat voor een inmaakpartij. De Russische ploeg vormde aanvallend geen bedreiging, maar bleek wel vaardig in het opwerpen van een 'ijzeren gordijn' voor het eigen doel. Oranje miste na de goede openingsfase ook de scherpte om het Russische blok uit elkaar te spelen.

Verdedigster Dominique Janssen had wel bijna succes met een afstandsschot. De bal belandde op de paal. Vlak voor rust probeerde Roord het nogmaals. De keepster van Rusland pareerde echter de inzet.