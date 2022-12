Tientallen Kamerleden melden neveninkomsten niet op tijd

Voor de betrokken parlementariërs kan het opgeven van neveninkomsten namelijk grote financiële gevolgen hebben. Kamerleden die meer dan 14 procent van hun salaris bijverdienen (ongeveer 17.000 euro) worden gekort. Die korting kan oplopen tot 35 procent: meer dan 40.000 euro per jaar.

BNR meldt dat 40 (voormalig) Kamerleden later alsnog hun nevenverdiensten hebben opgegeven, waarmee er dus vijftig nog steeds in gebreke zijn. Mogelijk hebben sommigen hierdoor te veel salaris ontvangen.

Volgens de documenten hebben 90 (ex-)parlementariërs de deadline niet gehaald om hun eventuele bijverdiensten te melden bij de Belastingdienst. 134 (oud-)Kamerleden waren wel op tijd. Een Kamermedewerker schreef dat eind april, de deadline was 1 april 2021.

Tientallen Kamerleden hebben vorig jaar nagelaten om op tijd hun eventuele neveninkomsten op te geven. Dat valt te lezen in interne correspondentie van de staf van de Tweede Kamer, die is opgevraagd door BNR .

Bij de 224 zitten dus ook oud-Kamerleden. Het opsporen daarvan kost veel tijd, staat in de documenten. "We lopen ertegenaan dat we vertrokken Kamerleden niet kunnen traceren", schrijft een medewerker.

De Tweede Kamer telt 150 leden, maar toch hebben vorig jaar 134 Kamerleden de deadline wel gehaald en 90 niet (opgeteld 224). Dat komt doordat er in 2021 een nieuwe Tweede Kamer is gekozen.

Ook over eerdere jaren heeft een aantal parlementariërs geen nevenverdiensten opgegeven. Over 2020 zijn dat er vijftien, en zeker één (ex-)Kamerlid heeft nog niks ingeleverd over 2018.

Uit de documenten is op te maken dat de afdeling personeelszaken van de Tweede Kamer bezorgd is. "Met het oog op de Woo wil ik graag uitsluitsel", schrijft een medewerker refererend aan de Wet open overheid. "Het zijn belastinggelden waar 'men' over kan vallen."

Openbaar register

Kamerleden moeten hun neveninkomsten melden bij de Tweede Kamer. De griffie publiceert de functies en bijbehorende inkomsten vervolgens in een openbaar register.

Dat dat niet altijd goed gaat, is bekend. In oktober werd FvD-fractievoorzitter Baudet nog geschorst voor het bij herhaling niet opgeven van een nevenfunctie. En twee jaar geleden meldde onderzoeksprogramma Zembla dat 21 Kamerleden hun nevenfunctie(s) niet of onvolledig hadden opgegeven.