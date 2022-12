Steenbergen als wereldtopper naar WK kortebaan: 'Spannend om zo te denken'

Richting de WK kortebaan deze week in Melbourne beseft Steenbergen dat ze zich nu met de wereldtop kan meten. "Dat is wel een vet idee", lacht ze. "Ik zit er wel echt heel dicht bij, maar ik vind het een beetje spannend om zo te denken."

Daar mocht ze vier keer op het hoogste treetje van het podium plaatsnemen, twee keer met een estafetteploeg en twee keer in haar eentje. Op de 100 en de 200 meter vrije slag was ze de snelste. Daarnaast pakte ze ook nog zilver op de 200 meter wisselslag.

De WK zwemmen kortebaan zijn van 13 tot en met 18 december in Melbourne. De NOS laat dagelijks op televisie en online de hoogtepunten in beeld zien. Bij bijzondere prestaties zullen er ook interviews gemaakt worden.

Steenbergen is naar eigen zeggen "even lekker bijgekomen" afgelopen zomer, toen ze drie weken achtereen afstand had genomen van het zwembad. Dat was volgens haar lang genoeg. "Drie weken is voor een zwemmer al best wel wat. Je verliest best snel het watergevoel."

Waar de specialiste op de vrije slag in het verleden sukkelde met blessures, staat haar trainer Patrick Pearson nu te kijken van welke trainingsintensiteit ze aankan. "We hebben weken van zestig kilometer of meer gezwommen, drie weken achter elkaar ook. Dat heeft me echt wel verbaasd, ja", beaamt Pearson.