Weer demonstrant geëxecuteerd in Iran

In Iran is een man geëxecuteerd voor zijn rol in de anti-regeringsprotesten. Volgens de autoriteiten heeft de man twee leden van de oproerpolitie doodgestoken en zo "een oorlog tegen God" ontketend. Hij is in het openbaar opgehangen in de stad Mashhad.

Het is de tweede terechtstelling van een demonstrant in een week tijd. Donderdag werd een man opgehangen die volgens de Iraanse autoriteiten had meegedaan aan een blokkade en een lid van de oproerpolitie had verwond met een mes. Beide mannen zouden een proces hebben gehad, maar volgens mensenrechtengroepen stelde de rechtsgang niets voor. Zo zou zeker een van hen een bekentenis hebben afgelegd nadat hij door de politie was gemarteld.

Schijnprocessen

Amnesty International zegt dat Iran zeker twintig mensen ter dood wil brengen. De organisatie spreekt van schijnprocessen die bedoeld zijn om deelnemers aan de volksopstand te intimideren.

Aanleiding voor de protesten was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september. De Koerdisch-Iraanse vrouw had op straat haar hoofd niet bedekt, wat volgens de zedenpolitie in strijd is met de streng-islamitische wetgeving van het land. De politie zegt dat ze is overleden door een hartaanval. Haar familie en mensenrechtengroepen noemen dat een leugen. Zij zeggen dat de vrouw door politiegeweld om het leven is gekomen.

In Iran zijn de afgelopen maanden bij protesten in zo'n 160 steden duizenden betogers opgepakt. Over hun lot is vaak niets bekend.