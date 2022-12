Dode man gevonden na ongeluk met terreinvoertuig, twee arrestaties

De politie heeft vannacht in Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen) een dode man gevonden. Hij is volgens de politie overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig, een soort quad die gebruikt wordt in de landbouw.

Het slachtoffer, een 31-jarige man uit Clinge, werd rond middernacht gevonden op de Walsoordensestraat.

In dezelfde straat werden vanwege 'verdachte omstandigheden' twee mannen van 36 en 24 aangehouden, van wie er een lichtgewond raakte. Dat zijn ook twee Zeeuwen, schrijft Omroep Zeeland.

Het ongeluk gebeurde op andere plek, op de Mariadijk. Dat is niet ver van de Walsoordensestraat.