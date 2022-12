'Zelfdeportatie' van Krim-Tataren: 'Rusland gebruikt oorlog om van ons af te komen'

Seydamet Mustafajev wilde niet tegen Oekraïne - zijn eigen land - vechten. De Krim-Tataarse inwoner van de Krim wachtte de mobilisatie niet af en besloot te vluchten. "Mijn familie werd in 1944 gedeporteerd, en nu worden we opnieuw gedwongen de Krim te verlaten", vertelde hij onlangs aan Oekraïense media. Zo zijn als gevolg van de Russische mobilisatie al duizenden Krim-Tataren op de vlucht geslagen van het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd bezet en illegaal geannexeerd, vertelt Tamila Tasjeva in gesprek met de NOS. Zij woont en werkt als 'vertegenwoordiger van de Oekraïense president op de Krim' noodgedwongen in Kiev. Haar kantoor heeft sterke signalen dat vooral Krim-Tataren worden opgeroepen voor militaire dienst. "We zien dat vooral op plaatsen waar Krim-Tataren wonen of werken mannen worden gemobiliseerd voor de oorlog. Het gaat dan om Krim-Tataarse dorpen, scholen en bazaars", vertelt Tasjeva. Daarmee lijkt de mobilisatie op de Krim een discriminerend karakter te hebben. De organisatie Krym SOS noemt het een "opmaat naar genocide". Het past in het beeld dat vooral minderheden worden opgeofferd in de Russische oorlog tegen Oekraïne: in afgelegen regio's als Boerjatië en Dagestan ligt het relatieve dodental tientallen keren hoger dan in Moskou en Sint-Petersburg. Zelfdeportatie naar het oosten De mobilisatie ontvluchten is niet eenvoudig, zegt Tasjeva. "Dat kan niet via het Oekraïense vasteland, zij moeten via Rusland vluchten." Doordat veel mensen geen Oekraïens paspoort meer hebben, kunnen zij alleen naar landen waarmee Rusland visumafspraken heeft gemaakt, zoals Armenië, Kazachstan en Kirgizië. Het roept bij de Krim-Tataren herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog, toen Stalin honderdduizenden Krim-Tataren naar het oosten liet deporteren. Mannen kiezen nu zelf voor een vertrek, maar het voelt allerminst als vrijwillig: ze willen niet als kanonnenvoer worden ingezet tegen hun vroegere vaderland. Activisten spreken van 'zelfdeportatie'.

De deportatie van Krim-Tataren in WO II Sovjetleider Jozef Stalin liet in de Tweede Wereldoorlog honderdduizenden Krim-Tataren deporteren naar Centraal-Azië, met name Oezbekistan, omdat hij de volledige bevolkingsgroep verdacht van collaboratie met de nazi's. Als gevolg van de repressie en deportaties vonden 40.000 tot 195.000 Krim-Tataren de dood. Pas aan het einde van de jaren 80 keerden ongeveer 260.000 Krim-Tataren terug naar het schiereiland, onder wie Tasjeva en haar familie. De bevolkingsgroep maakt inmiddels 10 tot 13 procent van de bevolking op de Krim uit, waar dat in 1926 ruim een kwart was en zij tot de Russische annexatie van 1783 in de meerderheid waren. De deportaties door de Sovjets zijn door Oekraïne, Canada, Letland en Litouwen bestempeld als genocide.

Volgens Tasjeva past de mobilisatie van Krim-Tataren in een Russische campagne om de minderheidsgroep aan te pakken. "Rusland wil het liefst alleen Russen op de Krim hebben, zonder Oekraïners en Krim-Tataren. Ze doen er daarom alles aan om de demografie te veranderen en de Krim te ontdoen van 'anti-Russische elementen'." Daar werd al direct na de annexatie van 2014 mee begonnen, stelt de Krim-Tataarse. "We worden aangepakt omdat we niet loyaal genoeg zijn. Van de 150 politiek gemotiveerde rechtsvervolgingen ging het in 120 gevallen om Krim-Tataren, bijvoorbeeld omdat ze lid zouden zijn van een 'terroristische organisatie'. Ook zijn er tientallen verdwijningen bekend."

Een demonstratie van Krim-Tataren voor de Russische ambassade in Kiev, najaar 2021 - EPA