Premier Rutte en minister De Jonge geven om 19.00 uur een persconferentie over de coronacrisis. Om het aantal oplopende bevestigde besmettingen in te dammen worden er nieuwe regionale maatregelen aangekondigd. Waarschijnlijk moeten cafés in de Randstad eerder sluiten.

