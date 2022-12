Wekdienst 12/12: Kamer praat over voorstel coronawet • Gemeente Tilburg voor rechter om chroom-6

Goedemorgen! De Tweede Kamer praat vandaag over het voorstel voor een definitieve coronawet. En de gemeente Tilburg en het treinonderhoudsbedrijf NedTrain moeten in Rotterdam voor de rechter verschijnen vanwege een re-integratieproject waarbij medewerkers werden blootgesteld aan chroom-6.

Wat heb je gemist?

Bij protesten in Peru zijn zeker twee doden gevallen. Volgens de Peruaanse ombudsman gaat het om twee mensen van 15 en 18 jaar. Ook raakten vier mensen gewond. De demonstranten waren de straat opgegaan om de vrijlating van de afgezette president Pedro Castillo te eisen. Daarbij raakten ze slaags met de oproerpolitie.

Sinds Castillo vorige week werd afgezet door het parlement is het onrustig in Peru. De voormalige president zit vast in de hoofdstad Lima. Hij is aangeklaagd voor onder meer 'rebellie', omdat hij voor zijn afzetting had geprobeerd het parlement buitenspel te zetten.

Ander nieuws uit de nacht: