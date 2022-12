Peruaanse regering kondigt nieuwe verkiezingen aan, doden bij protesten

De Peruaanse president Dina Boluarte, die de vorige week de afgezette Pedro Castillo is opgevolgd, heeft nieuwe verkiezingen aangekondigd. In een televisietoespraak zei ze dat ze ernaar streeft die in april 2024 te houden.

Met de aankondiging komt Boluarte voorzichtig tegemoet aan een deel van de eisen van Peruanen die de afgelopen dagen hebben gedemonstreerd tegen de nieuwe regering.

Bij die protesten zijn afgelopen nacht zeker twee doden gevallen. Volgens de Peruaanse ombudsman gaat het om twee mensen van 15 en 18 jaar. Mogelijk zijn zij aan schotwonden bezweken.

Ook raakten vier mensen gewond, nadat de demonstranten slaags waren geraakt met de oproerpolitie. Behalve nieuwe verkiezingen eisen de betogers ook dat Castillo wordt vrijgelaten en dat Boluarte aftreedt.

Onder meer in de zuidelijke stad Andahuaylas waren felle protesten. In die stad viel een van de dodelijke slachtoffers. De demonstranten zouden er met stenen hebben gegooid en met katapulten op de politie hebben geschoten. Die zette daarop traangas in en voerde charges uit. Vanwege de ongeregeldheden werd de luchthaven van Andahuaylas afgesloten.

De demonstraties gaan er heftig aan toe: