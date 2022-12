Otterspeer troeft op 1.000 meter Canadese raketten af op thuisbaan Calgary

"De lenigheid is er, de kracht is er en met de souplesse begint het er een beetje op te lijken. Als ik die drie voor elkaar heb, gaat het gewoon hard."

Met nog drie ritten te gaan, zette Otterspeer de snelste tijd neer. Na een nette start van 16,48 kruiste hij met karakteristieke lange, brede slagen over zijn tegenstander heen en trok dat door naar 1.07,28. Even later leek het erop dat de winnaar van de 500 meter Dubreuil met een raketopening van 16,05 Otterspeer van plek één ging stoten.

Het was zo'n race voor Hein Otterspeer waarin alles even klopte. De 34-jarige Otterspeer won in het derde wereldbekerweekend in Calgary de 1.000 meter. Het scheelde vrijwel niks met de Canadezen Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu, die zilver en brons wonnen.

Nadat Otterspeer had gereden moest Joep Wennemars, drie weken geleden in Heerenveen nog verrassend tweede achter Ning Zhongyan (vandaag twaalfde), nog komen. Maar in een direct duel met Thomas Krol verloor de 20-jarige Wennemars. Zijn 1.08,07 was wel weer een persoonlijk record, maar niet sneller dan Krols 1.07,70.

Verbij eerste rit

In de eerste rit van de dag reed Kai Verbij een tijd waarvan op dat moment moeilijk te zeggen was wat het waard was. Zijn zevende plek na 1.07,63, een tijd die Verbij als hij in goede vorm is ook in Heerenveen kan rijden, was gezien zijn met blessures gevulde voorseizoen prima.

De KNSB wees Verbij nu hij hersteld is van een liesblessure speciaal aan voor de wereldbekerwedstrijden in Calgary. Wellicht dat het volgende week bij het vierde wereldbekerweekend, ook in Calgary, nog harder kan.