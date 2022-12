Driemaal op rij WB-goud voor Leerdam op 1.000 meter, goud Schouten op massastart

Jutta Leerdam heeft iets gepresteerd dat geen Nederlandse schaatsster sinds 1997 voor elkaar kreeg. Leerdam pakte voor de derde keer op rij goud bij wereldbekerwedstrijden op de 1.000 meter. Na Stavanger en Heerenveen was Leerdams 1.12,82 nu goed voor de eerste plek in Calgary. De Amerikaanse Kimi Goetz (1.13,53) greep zilver en de Oostenrijkse Vanessa Herzog (1.13,56) brons. Voor Leerdam won slechts één Nederlandse schaatsster ooit eerder drie wereldbekerraces over een kilometer op een rij. In maart en februari 1997 reed Marianne Timmer in Inzell en Innsbruck drie maal achtereen naar goud. De langste zegereeks op de 1.000 meter is van Anni Friesinger, die in de winter van 2007/2008 acht keer op rij won. Flink gat met nummer twee In Leerdams race waren vooral de tweede buitenbocht en de eerste volle ronde (26,2) indrukwekkend. Met haar 1.12,82 bleef ze zes tienden boven het baanrecord in Calgary. "Drie keer op een rij winnen en dat met zeven tienden verschil op de nummer twee, dat is superleuk", reageerde Leerdam. "Het was geen vlekkeloze rit, maar het was genoeg. Zeven tiende is internationaal best een groot gat. Ik ben heel blij dat ik mijn lijn kan doortrekken en kan blijven domineren."

De reactie van Jutta Leerdam na de 1.000 meter bij de wereldbeker in Calgary. - NOS

Bij het tweede wereldbekerweekend van deze winter in Heerenveen hadden de Nederlandse vrouwen laten zien dat ze sterk zijn op de kilometer. In Calgary reden drie vrouwen in de schaduw van Leerdam naar een persoonlijk record. Isabel Grevelt, die drie weken geleden in Thialf bij haar debuut in de A-groep met een persoonlijk record brons greep, snelde in opnieuw een pr van 1.14,17 naar de zevende plek. Antoinette Rijpma-De Jong, in Thialf nog vierde, kwam in haar race tegen Leerdam tot een pr van 1.13,64, goed voor plek vijf. Ook Michelle de Jong, in Thialf elfde, verbeterde zichzelf ondanks een valse start en heeft een nieuwe toptijd van 1.14,29. Voor Marrit Fledderus, in Heerenveen nog vijfde, viel 1.15,00 en de dertiende plek ietwat tegen. Spannende massastart Op de massastart, de afsluiting van het derde wereldbekerweekend bij de vrouwen, vond een pittige strijd plaats tussen Canada en Nederland. Een gevecht dat Nederland uiteindelijk won, dankzij Irene Schouten. Valerie Maltais en Ivanie Blondin waren niet van plan zomaar met de pootjes in de lucht op hun rug te gaan liggen voor Marijke Groenewoud en Schouten. De Canadese vrouwen reden enkele keren brutaal voor de ijzers van de Nederlandse vrouwen en aasden de hele rit op een kansje. Ook de Italiaanse Laura Peveri loerde op een gaatje.

De samenvatting van de massastart voor vrouwen bij de wereldbeker in Calgary. - NOS

Wijzer geworden door de eerste massastart van het seizoen in Stavanger, waar Nederland de race niet hard genoeg maakte en Blondin profiteerde, maakten Schouten en Groenewoud in Calgary de rit vanaf de eerste meters hard. Het tempo was hoog, zonder rondjes onder de dertig seconden. Schouten en Groenewoud vielen beurtelings aan, maar konden geen definitief gaatje slaan. Schouten, genomineerd voor Nederlands sportvrouw van het jaar, won drie weken geleden in Heerenveen de massastart na een lange ontsnapping. Maar toen de bel luidde in Calgary, was iedereen nog bij elkaar. "We merkten nu al snel dat het een sprint zou worden, maar we moeten wel slim blijven rijden", doelde Schouten op de tactiek met Groenewoud. In de finale bleek dat Schouten ook na zestien ronden flink doorschaatsen met overtuiging kan winnen in een sprint. Haar tweede WB-zege op rij in de wereldbeker. 'Groot vraagteken' "Het was een spannende finale", reageerde Schouten. "Lekker dat ik hem weer eens in de eindsprint win. Dat ik dus kan wegrijden en in de sprint kan winnen."

De reactie van Irene Schouten na de massastart in Calgary. Schouten won de wedstrijd in een sprint. - NOS