Ruimtecapsule NASA weer veilig op aarde na rondje om de maan

NASA's Orion-capsule is terug op aarde na een proefvlucht van drie weken rond de maan. De parachutes van de capsule gingen open, zoals gehoopt, en het onbemande ruimteschip van de Artemis 1-missie plonsde om 18.40 uur Nederlandse tijd in de Stille Oceaan, niet ver van het Mexicaanse Isla Guadalupe. Een marineschip is bezig om de capsule en de test-dummies uit het water te vissen.

De capsule raakte de atmosfeer van de aarde met een snelheid van mach 32 (ruim 38.000 kilometer per uur), ofwel 32 keer de snelheid van het geluid. Met een speciale manoeuvre ketste de Orion als een platte steen op de atmosfeer, wat het schip enigszins vertraagde in de val richting de aarde. Het laatste stukje werd afgeremd door de parachutes.

De succesvolle landing is belangrijk voor NASA, dat in 2024 een nieuw rondje om de maan heeft gepland. Waar Orion nu de lucht in was gestuurd met slechts dummies met sensoren en stralingsmeters, zullen in 2024 vier astronauten meegaan.

Hitteschild

De Orion is uitgerust met een zeer sterk hitteschild. Die beschermende laag moet voorkomen dat het ruimteschip bezwijkt onder de extreme hitte die vrijkomt bij de terugkeer in de atmosfeer. De temperatuur aan de buitenkant van de capsule is dan ongeveer 3000 graden Celsius. Het lijkt erop dat het hitteschild heeft gewerkt. NASA-ingenieurs onderzoeken nog hoe goed.

Het voorste deel van het vaartuig, waar nu de test-dummies zaten, is van NASA. Het achterste deel, van het Europese ESA, is in de dampkring verbrand. Hier zaten onder meer de aandrijving en de Nederlandse zonnepanelen die het vaartuig van elektriciteit voorzagen.

Apollo 17

Orions terugkeer op aarde valt samen met het vijftigste jubileum van de laatste maanlanding: precies 50 jaar geleden landde de Apollo 17 met de Amerikanen Eugene Cernan en Harrison Schmitt op de maan. De Orion was de eerste capsule sindsdien die een bezoek bracht aan de maan.

Het zal enige jaren duren voordat de mens zelf weer terugkeert op de maan. Op dit moment beschikt NASA nog niet over een landingssysteem waarmee dat zou kunnen. Dat systeem wordt ontwikkeld door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk.