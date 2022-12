Weer Verstappen? En wie wordt Sportvrouw van 2022? Dit zijn de genomineerden

Het afgelopen jaar was voor Nederland een zeer succesvol sportjaar. Zeventien olympische medailles bij de Winterspelen in Peking, Max Verstappen opnieuw wereldkampioen in de Formule 1 en tal van Nederlandse wereld- en Europees kampioenen in verschillende sporten. Het viel dan ook niet mee voor de vakjury om de lijst genomineerden voor het Sportgala, waar de sporters van het jaar gekozen worden, per categorie terug te brengen tot drie.

Nominaties Sportgala 2022 Sportman: Max Verstappen, Thomas Krol en Harry Lavreysen Sportvrouw: Irene Schouten, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten Sportploeg: shorttrack relay vrouwen, atletiek estafette 4x400 vrouwen en Tour-ploeg Jumbo-Visma Paralympisch: Diede de Groot, Jetze Plat en Sanne Voets Coach: Jeroen Otter, Sarina Wiegman en Eelco Meenhorst

Verstappen, schaatser Thomas Krol en baanwielrenner Harry Lavreysen zijn de laatste kanshebbers bij de mannen. Verstappen won de prijs vorig jaar ook en werd dit jaar opnieuw wereldkampioen. Krol won olympisch goud op de 1.000 meter in Peking en pakte ook nog zilver op de 1.500 meter. Bovendien werd hij wereldkampioen sprint. Lavreysen won in 2022 WK-goud op de keirin en de sprint. Bij de EK veroverde hij goud op de teamsprint. Jury niet unaniem bij de vrouwen Bij de vrouwen was het voor de vakjury moeilijker om de lijst genomineerden terug te brengen van tien naar drie. "We zijn niet tot een unanieme beslissing gekomen", vertelt juryvoorzitter en oud-volleyballer Bas van de Goor.

Juryvoorzitter en oud-volleyballer Bas van de Goor maakt bekend wie er zijn genomineerd en legt ook uit hoe moeilijk de keuze soms was. - NOS

Er werd overwogen om vier of vijf vrouwen mee te laten dingen naar de 'Jaap Eden', het beeld dat de winnaars krijgen. Maar uiteindelijk besloot de jury om toch gewoon drie vrouwen te nomineren. Onder anderen atlete Femke Bol (WK-zilver en Europees kampioene) en olympisch schaatskampioene Ireen Wüst overleefden de schifting niet. Schaatssters Irene Schouten (olympisch kampioene op de 3.000, 5.000 meter en de massastart), shorttrackster Suzanne Schulting (olympisch goud op de 1.000 en 3.000 meter aflossing en zilver op de 500 meter) en wielrenster Annemiek van Vleuten (wereldkampioene en winnares van de Giro, Tour én Vuelta) zijn de kanshebbers. Van hen won alleen Schulting de verkiezing al eens, in 2018. Ploeg, coach en paralympisch Schulting is met de aflossingsploeg ook genomineerd in de categorie Sportploeg van het Jaar. De shorttracksters nemen het op tegen de winnende Tour-ploeg van Jumbo-Visma en de 4x400 meter estafettevrouwen, die Europees kampioen werden.

Shorttrackcoach Jeroen Otter neemt het bij de prijs Coach van het Jaar op tegen Sarina Wiegman (die de Engelse voetbalvrouwen naar de Europese titel loodste) en Eelco Meenhorst (die Nederland bij de WK roeien naar elf medailles leidde). Tennisster Diede de Groot, handbiker Jetze Plat en amazone Sanne Voets maken kans op de prijs van Paralympisch Sporter van het Jaar. De Groot won alle grandslams in het enkelspel en drie van de vier grandslams in het dubbelspel. Plat veroverde drie gouden WK-medailles als triatleet en handbiker en Voets pakte eveneens drie keer goud bij de WK in Herning. De vakjury en sporters kunnen tot en met dinsdag 20 december hun stem uitbrengen. Van beide groepen telt hun keuze voor 50 procent mee. Op woensdag 21 december worden in AFAS Live in Amsterdam de winnaars bekendgemaakt.