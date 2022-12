Koploper Twente walst met 6-0 over Fortuna Sittard heen en loopt uit op Ajax

Koploper FC Twente heeft in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard met 6-0 gewonnen en zo de voorsprong op Ajax vergroot tot zes punten. Twente heeft nu 30 punten uit 10 wedstrijden. Twente-spits Fenna Kalma voegde weer twee doelpunten toe aan haar toch al indrukwekkende totaal: ze staat nu op 17 competitietreffers.

Fortuna, de nummer drie van de ranglijst, was in de openingsfase niet minder dan de koploper. De Tukkers hadden het aan keepster Joyce van Domselaar te danken dat de ploeg uit Sittard niet scoorde. Twente benutte zelf meteen de eerste grote kans. Suzanne Giesen haalde de achterlijn en legde goed terug op de vrijstaande Elena Dhont, die haar vijfde treffer van het seizoen binnen prikte.

Voor rust beslist

Ook na de 1-0 bleven beide ploegen kansen creëren. Met name Tessa Wullaert van Fortuna was dicht bij een treffer, maar international Van Domselaar was een echte sta in de weg. Wederom kreeg de ploeg uit Limburg het deksel op de neus. Fenna Kalma schoot de eerste kans die ze kreeg nog rakelings langs paal, maar in de 27ste minuut controleerde ze op fraaie wijze een dieptepass en werkte koel af: 2-0.

Drie minuten later besliste Marisa Olislagers de wedstrijd. Ze krulde een vrije trap van een meter of twintig fraai in de kruising en boorde het laatste sprankje hoop van de gasten de grond in.