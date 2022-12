Warme sjaal, maar ook zonnebril nodig de komende week

Het wordt volgende week koud en zonnig tegelijk. Het gaat de komende dagen een aantal graden vriezen en op dinsdag- en woensdagochtend zouden zelfs de schaatsen uit het vet kunnen worden gehaald.

Het gaat niet om Siberische kou, maar om Scandinavische kou, legt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke uit. "Normaal wordt het koud omdat er koude lucht vanuit het oosten hierheen waait, maar nu komt de koude lucht vanuit het noorden. Dat hebben we niet zo vaak."

We zitten op dit moment al midden in die kou, maar de lucht is nu nog vochtig en daardoor is het bewolkt. Door die bewolking kan het 's nachts niet echt afkoelen. Vanaf morgen wordt de lucht droger en verdwijnt de bewolking. Daardoor kan het 's nachts en ook 's ochtends een flink stuk kouder worden.

Komende nacht kan het in het zuiden al 5 graden vriezen, in het noorden blijft het nog bij een temperatuur van -1 tot -2. Morgen overdag is de temperatuur nog vergelijkbaar met vandaag, ongeveer 1 à 2 graden boven 0. Maar de nachten van maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag gaat het echt vriezen: dan kan de temperatuur tussen de -5 en -8 liggen.