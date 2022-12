Dode en gewonde na aanrijding in Amsterdam, automobilist doorgereden

In Amsterdam is gisteravond een 20-jarige scooterrijder overleden na een aanrijding met een auto. Een fietser raakte gewond. De automobilist reed na het ongeluk door. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur in Amsterdam-West, weten NH Nieuws en AT5. Volgens de politie zagen getuigen een auto vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat inrijden. Daar verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en reed hij aan de overzijde van de weg een scooterrijder en fietser aan, die in de tegenovergestelde richting reden.

Omstanders hebben het slachtoffer ter plekke nog gereanimeerd, maar hij is in het ziekenhuis overleden. De aangereden fietser is naar het ziekenhuis gebracht, over zijn toestand is nog niets bekend.

Een ooggetuige die het ongeluk zag gebeuren maakte snel een foto en gaf het kenteken van de auto door aan de politie. Deze auto is later door de politie in de binnenstad teruggevonden, maar van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor.