Vanavond op tv: Flinke strijd in eerste jaar coalitie • Ophef óver Twitter

Terugblik op turbulent politiek jaar

De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen hebben een turbulent jaar achter de rug. Zo botsten ChristenUnie en D66 twee keer flink over medisch-ethische onderwerpen en kwam de stikstofcrisis als grote politieke uitdaging naar voren.

De vier politiek leiders moeten het regeerakkoord bewaken en zich tegelijkertijd met hun partij zien te onderscheiden. Hoe doe je dat in een jaar in het teken van oorlog, waar in een paar dagen miljardenpakketten tot stand kwamen, boerenprotesten het land platlegden en het asielsysteem zo vastliep dat asielzoekers in Ter Apel buiten moesten slapen?

In de uitzending blikken de fractievoorzitters terug - een jaar na de langste formatie ooit - en we spreken met politiek duider Nynke de Zoeten.