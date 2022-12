Advocaat hard onderuit bij debuut: Almere laat weinig heel van tiental ADO

Dat is waar de 75-jarige Advocaat zijn elftal aan het eind van het seizoen ook hoopt terug te vinden, om ondanks een volstrekt mislukte eerste seizoenshelft nog mee te kunnen doen aan de play-offs.

Dick Advocaat heeft nog niet voor een schokeffect kunnen zorgen bij zijn rentree als trainer. Met zijn jeugdliefde ADO Den Haag ging hij kansloos onderuit bij Almere City FC, een subtopper in de eerste divisie (4-1).

Er werd met witte vlaggen gezwaaid en het publiek zong "Kevin, rot op!". Willem II is ondanks zijn ambities om snel terug te keren in de eredivisie afgezakt naar plek acht.

Trainer Kevin Hofland ligt onder vuur bij Willem II. Al voor de vierde keer op rij wist hij met de Tilburgers niet te winnen, de nederlaag tegen rivaal NAC Breda (1-2) was zelfs een gevoelige.

Zonder de geblesseerde topscorer Thomas Verheydt was er nog wel even hoop voor de Hagenezen, toen basisdebutant Malik Sellouki voor een snelle voorsprong zorgde. Er waren kansen op meer, een tweede goal werd zelfs afgekeurd, maar na de plotselinge gelijkmaker van Jeredy Hilterman kantelde het duel.

Hilterman kopte raak uit een vrije trap en mocht kort na rust aanleggen voor een makkelijk gegeven penalty. Hugo Wentges redde, maar moest zich even later wel gewonnen geven toen ook Lance Duijvestijn een strafschop mocht nemen. Daryl Werker had namelijk de 2-1 uit het doel gedoken met de hand en mocht met rood vertrekken.

ADO zeventiende

Met een mannetje meer besliste Hilterman het duel en blijft Almere vijfde. Advocaat vindt ADO terug op plek zeventien, acht punten achter een plek die recht geeft op nacompetitievoetbal.

Almere liet hem intussen zien dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Álvaro Peña maakte het Haagse leed op aangeven van Duijvestijn nog wat groter, in een grimmige slotfase.