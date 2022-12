Twee aanhoudingen in Den Hoorn na achtervolging op A4

Na een politie-achtervolging op de A4 in Zuid-Holland zijn vanmiddag twee mannen aangehouden. Tijdens de achtervolging loste de politie een waarschuwingsschot.

De politie kwam in actie na een melding dat een vrouw in haar woning in de Allard Piersonstraat in Rotterdam bedreigd zou zijn met een vuurwapen door haar ex-partner, meldt Omroep West. Daarna stapte de man in een auto met een andere man en ging hij ervandoor.

Daarop zetten agenten de achtervolging in. De auto reed via de A13 naar de A4. De politie zette een helikopter in om de auto te kunnen volgen. Agenten wisten de auto op de afrit van de A4 bij Den Hoorn klem te rijden.

Met getrokken wapens en door een waarschuwingsschot te lossen, kregen de agenten de verdachten zo ver om uit de auto te stappen. Daarop werden zij allebei aangehouden. In de auto werd ook een vuurwapen gevonden.

Als gevolg van de aanhouding werd de gehele A4 afgesloten: