Vicepremier Kaag naar Suriname om plooien over slavernijexcuses glad te strijken

Vicepremier Kaag reist de komende week naar Suriname voor overleg over de voorgenomen slavernijexcuses. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën na een bericht van De Telegraaf. Doel van de reis is het gladstrijken van de plooien die zijn ontstaan door de manier waarop het kabinet de verontschuldigingen wil aanbieden.

Bij de Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties heerst veel onvrede over de aanpak van het Nederlandse kabinet. Ze vinden dat ze veel te weinig betrokken zijn bij de vormgeving van de excuses en zijn niet blij met de voorgenomen datum van 19 december, morgen over een week.

Kaag praat in Suriname met de regering en belangengroepen in voorbereiding op 19 december, zegt de woordvoerder. Als eerste vicepremier is ze de belangrijkste vervanger van premier Rutte.

Uitleg

Na een overleg op het Catshuis afgelopen donderdag zei Johan Roozer van het Surinaamse Nationale Comité Herdenking Slavernijverleden dat hij van het Nederlandse kabinet verwachtte dat er op korte termijn een minister naar Paramaribo zou komen om uitleg te geven, nog voor 19 december. Door het sturen van Kaag komt het kabinet daaraan tegemoet.

Gisteren lekte via Nieuwsuur een brief uit van verschillende belangenorganisaties aan het kabinet. Daarin leggen ze een eisenpakket op tafel, waaraan moet worden voldaan voordat de excuses over acht dagen kunnen worden aangeboden.

De organisaties eisen onder meer een herstelfonds voor nazaten van tot slaaf gemaakten, een strafrechtelijk verbod op het gebruik van het woord neger en het verdwijnen van Zwarte Piet. Het kabinet heeft al laten weten niet op alle eisen te zullen ingaan.

Witte persoon

Johan Roozer zei na de bijeenkomst in het Catshuis ook dat Suriname het niet zal accepteren als Nederland minister Weerwind (Rechtsbescherming) de excuses laat uitspreken in Paramaribo. Weerwind is zelf nazaat van tot slaaf gemaakten en zou daarom niet de juiste persoon zijn. Die moet wit zijn, vinden veel Surinamers.

De reis die Kaag nu maakt naar Suriname komt niet in de plaats van de voorgenomen reis van Weerwind, zegt de woordvoerder. Weerwind is zoals het er nu naar uitziet gewoon op 19 december in Suriname. Of hij daar ook daadwerkelijk excuses zal aanbieden is niet duidelijk.

Kaag stapt waarschijnlijk in de tweede helft van komende week op het vliegtuig. Dinsdag is er eerst nog een nieuwe sessie in het Catshuis over de excuses en op woensdag heeft ze zelf een Kamerdebat als minister van Financiën.