Duitse minister kondigt strengere wapenwet aan in strijd tegen terreur

Duitsland gaat de wapenwetten verder aanscherpen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. Belangrijke aanleiding voor het besluit is de arrestatie van aanhangers van een extremistische beweging die volgens Duitse justitie van plan waren om het Duitse parlement te bestormen.

De woensdag opgepakte rechtsextremisten maakten deel uit van de zogenoemde Reichsbürger (Rijksburgers). Volgens Faeser is het aantal aanhangers van de groep ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 2000. Verder meldt zij aan Bild dat volgens de binnenlandse veiligheidsdienst nu ongeveer 23.000 mensen "in het milieu van de groepering" verkeren. Ongeveer 10 procent van hen wordt als gewelddadig beschouwd.

Van minstens 1050 Rijksburgers zijn de wapenvergunningen inmiddels ingetrokken. Ook zal de regering de wapenwetten "binnenkort verder aanscherpen". Volgens de minister is er "maximale druk nodig van de autoriteiten" om onder meer deze groep te bestrijden. Details over aanpassing van de wet gaf ze niet.

Meer aanhoudingen verwacht

Woensdag werden 25 leden en aanhangers van de groep opgepakt en deed de politie op meer dan honderd locaties in het land invallen. Ook in Oostenrijk en Italië zijn in verband met het onderzoek mensen opgepakt. De komende dagen worden meer aanhoudingen verwacht.

Minister Faeser noemt de opgepakte aanhangers "geen onschuldige gekken maar terreurverdachten". Een van de opgepakte Rijksburgers is volgens Duitse media Birgit Malsack-Winkemann, een Duitse rechter en oud-parlementariër van de rechtse partij Alternative für Deutschland.

Rijksburgers erkennen de Duitse Bondsrepubliek niet en vinden het Duitse keizerrijk de juiste staatsvorm. Veel van hen houden er ook racistische en antisemitische ideeën op na.