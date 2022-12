Zwaargewonde bij ongeluk Friesland, beschonken minderjarige bestuurder vast

Bij een aanrijding tussen twee auto's in het Friese dorp Damwoude is vannacht een 22-jarige man uit Kollum zwaargewond geraakt. De bestuurder van de andere auto is een minderjarige jongen die geen rijbewijs had en met alcohol op achter het stuur zat, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde om 05.20 uur op een kruising. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zijn bijrijder raakte niet gewond, meldt Omrop Fryslân.

Uit een blaastest bleek dat de minderjarige bestuurder van de andere auto alcohol had gedronken. Het is een jongen uit de gemeente Dantumadeel. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Zijn bijrijder, een 20-jarige man uit Damwoude, raakte lichtgewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing Door het ongeluk raakten volgens de politie nog drie andere voertuigen en straatmeubilair beschadigd.