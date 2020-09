Kragh Andersen soleert naar tweede ritzege Tour de France

Tweede ritzege voor Kragh Andersen deze Tour de France - NOS

Søren Kragh Andersen heeft voor de tweede keer deze Tour de France een vlucht succesvol afgerond. De Deen van Sunweb kwam solo over de finish in Champagnole. De sprinters besloten vandaag niet te wachten op een massasprint, maar zelf op avontuur te gaan. Met nog dertig kilometer te gaan, demarreerden Sam Bennett, Peter Sagan en Matteo Trentin (de topdrie van het puntenklassement). Toch werd het geen strijd tussen de snelle mannen, omdat Kragh Andersen de groep sprinters te slim af was. Kragh Andersen schreef eerder deze Tour de France ook al de veertiende etappe op zijn naam. De overwinning van de 26-jarige Deen betekende het derde dagsucces voor Sunweb deze Ronde van Frankrijk. "Twee overwinning in één Tour de France, ik ben sprakeloos", aldus Kragh Andersen. "Ik had nooit kunnen dromen van een beter scenario. Dit zal ik mijn hele leven herinneren."

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de negentiende etappe met Danny Nelissen, Jean-Paul van Poppel en Lars Boom. De uitzending begint om 21.30 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Michael Gogl en Jonathan Castroviejo besloten vanochtend om niet meer van start te gaan. Onderweg kneep ook Lukas Pöstlberger in de remmen, nadat hij in zijn mond gestoken was door een bij. De Bora-renner kreeg een allergische reactie en moest daarvoor naar het ziekenhuis. Nog tijdens de etappe liet zijn ploeg weten dat het alweer beter met hem ging. Na een aantal mislukte pogingen, lukte het Rémi Cavagna wel om een serieus gat te slaan met het peloton. Onder anderen Dylan van Baarle ging in de tegenaanval, maar het lukte niemand om aan te sluiten bij de Fransman van Deceuninck-QuickStep.

Rémi Cavagna op kop in de negentiende etappe - Reuters