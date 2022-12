Van Empel troeft Pieterse af en boekt zesde WB-zege, ook winst Van Aert

Op het zware, modderige parcours ging Pieterse in de eerste van vijf ronden onderuit op de balkjes. Met een nieuwe fiets vond ze snel weer aansluiting bij Van Empel, die, hoewel gehinderd door maagproblemen, inmiddels Denise Betsema had gelost.

Van Empel, winnares van vijf van de acht wereldbekerwedstrijden en tweede in de overige drie, en Pieterse, die drie keer achter Van Empel tweede werd maar ook tweemaal de beste was, wisselden in het vervolg herhaaldelijk van positie, maar de ander lossen zat er niet in.

Sprint-à-deux

Pieterse trachtte in de slotfase in de blubber te versnellen, maar kon niet voorkomen dat het een sprint-à-deux werd. En daarin toonde de 20-jarige Van Empel zich de meerdere van haar leeftijdsgenote. Betsema kwam op ruim anderhalve minuut als derde over de streep.

In het wereldbekerklassement gaat Van Empel uiteraard ruim aan de leiding. Pieterse en Betsema zijn de nummers twee en drie.

Sterke Van Aert niet te stuiten

Bij de mannen ontbrak Mathieu van der Poel, de winnaar van de laatste twee wereldbekerwedstrijden. Wereldkampioen Tom Pidcock en drievoudig wereldkampioen Wout van Aert waren wel van de partij.