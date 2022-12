Vier verdachten in België bij corruptieonderzoek rond Europarlement

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement zitten in België nog vier mensen vast. Dat meldt de Belgische justitie. De vier worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en corruptie.

In totaal waren er in België zes mensen opgepakt, maar twee zijn op last van een onderzoeksrechter vrijgelaten. Over de identiteit van de verdachten zeggen de autoriteiten niets.

Volgens persbureau AFP is onder de vier vastgezette mensen een van de vicevoorzitters van het Europese Parlement, de Griekse socialiste Eva Kaili. De Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri zit naar verluidt ook vast. Hij zou de spil in het onderzoek zijn. Zijn vrouw en dochter zouden in Italië zijn opgepakt.

De Belgische justitie bevestigt verder berichten dat gisteravond de woning van een tweede lid van het Europees Parlement is doorzocht. Media melden dat het gaat om de Belgische socialist Marc Tarabella, maar dat is niet officieel bevestigd.

Geld en telefoons

Vrijdag werd al op een groot aantal andere plaatsen huiszoeking gedaan, ook bij Kaili en Panzeri. Daarbij werden grote hoeveelheden contant geld, informatiedragers en mobiele telefoons in beslag genomen.

De corruptiezaak zou draaien om pogingen om vanuit een van de Golfstaten de besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Belgische media noemen Qatar als betrokken land, maar ook dat is niet bevestigd. De zaak zou niet te maken hebben met het WK voetbal.