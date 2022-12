Noren domineren opnieuw EK veldlopen, geen rol van betekenis Nederlanders

Grövdal was opnieuw de beste bij de vrouwen. De 32-jarige atlete uit Noorwegen liep in de laatste meters weg bij de Duitse Konstanze Klosterhalfen.

De 22-jarige Ingebrigtsen schudde in de slotfase van de tien kilometer lange cross de Brit Emile Cairess en de Belg Isaac Kimeli van zich af en prolongeerde zijn vorig jaar in Dublin veroverde titel. De Noor, die in de categorie tot 20 jaar vier keer de beste was geweest, maakte in Ierland zijn debuut bij de senioren.

Grövdal won vorig jaar in Dublin eindelijk goud, nadat ze daarvoor vier keer met brons en één keer met zilver genoegen had moeten nemen. Nu vormde ze al vroeg in de wedstrijd een kopgroepje met Klosterhalfen, die al twee keer Europees kampioene bij de junioren was en vorig jaar als vijfde finishte, en viervoudig titelhoudster Yasemin Can.

De Turkse loste al snel op een steil klimmetje in het parcours en de 25-jarige Duitse boog in de slotfase toen er juist een stukje werd afgedaald. Alina Reh pakte het brons voor Duitsland, dat vier vrouwen bij de eerste zeven had en met overmacht het landenklassement won.

Veerle Bakker, de nummer drie van de NK veldlopen, werd knap tiende en Nederlands kampioene Silke Jonkman ging als achttiende achttiende over de meet.