Meer robots ingezet op krappe arbeidsmarkt

Robots die kunnen metselen, zwaar werk overnemen in fabrieken, of uiteindelijk zelfs kunnen schoonmaken in restaurants: ze worden steeds vaker ingezet. Er is een groot tekort aan personeel en het kabinet ziet robotisering als een belangrijke oplossing, staat in een Kamerbrief: "We moeten hetzelfde werk met minder mensen kunnen doen".

In 2021 werden in Nederland 2281 nieuwe robots geïnstalleerd, blijkt uit nieuwe cijfers van de International Federation of Robotics (IFR), een belangenorganisatie die onderzoek naar robotisering publiceert. Dat zijn er 530 meer dan een jaar eerder. "Een serieuze groei", zegt Thijs Geijer, sectoreconoom bij ING. "De krappe arbeidsmarkt is daar een belangrijke drijfveer voor."

Maar in vergelijking met bijvoorbeeld Aziatische landen loopt Nederland achter. Vooral op het gebied van servicerobots die bijvoorbeeld in de zorg worden ingezet en een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben. "Servicerobots zijn in opkomst", aldus Geijer. Tot nu toe hebben wij vooral industriële robots, die op een vaste plek staan en altijd dezelfde taak verrichten.

Hoeveel industriële robots zijn er in Nederland en waar worden ze ingezet?