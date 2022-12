'Bommenmaker' aanslag Lockerbie in handen Amerikaanse justitie

Een Libiër die in 1988 betrokken zou zijn geweest bij de bomaanslag op het Pan Am-vliegtuig boven Lockerbie in Schotland is in handen van de Amerikaanse justitie. Dat bevestigen het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Schotse Openbaar Ministerie na berichtgeving door de BBC.

Abu Agila Masud werd twee jaar geleden door de VS bij verstek aangeklaagd in verband met de terreuraanslag op 21 december 1988. Hij wordt gezien als een sleutelfiguur. Masud zou de bom hebben gemaakt waarmee het toestel tot ontploffing werd gebracht.

Een lokale militie in Libië zou Masud vorige maand hebben ontvoerd. Direct daarna ging het gerucht dat hij aan de VS zou worden overhandigd voor berechting. Of dit inderdaad zo is gegaan, is niet duidelijk.

Ex-geheim agent veroordeeld

Bij de aanslag op de Boeing 747 kwamen op 21 december 1988 270 mensen om het leven. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar New York en had een tussenlanding gemaakt in Londen. Alle 259 inzittenden werden gedood. Elf mensen in Lockerbie kwamen om het leven door brokstukken van het toestel.

In 2001 werd een andere Libiër, de ex-geheim agent Abdul Basset al Megrahi, door Schotse rechters in Kamp Zeist veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de aanslag. Acht jaar later werd hij om humanitaire redenen vrijgelaten omdat hij ongeneeslijk ziek was. Megrahi overleed drie jaar later in Libië, waar hij als held werd gezien.

In de jaren na zijn veroordeling rezen er tal van vragen over het proces tegen Megrahi. Een Schotse herzieningscommissie oordeelde in 2007 dat er redenen waren om aan te nemen dat er sprake was van een rechterlijke dwaling. Megrahi heeft tot zijn dood volgehouden dat hij onschuldig was.

Nabestaanden op de hoogte

Een woordvoerder van de Schotse justitie zegt dat de nabestaanden van de slachtoffers ervan op de hoogte zijn gebracht dat Masud in handen is van de Amerikanen. "Schotse aanklagers en de politie, die samenwerken met de Britse en Amerikaanse regeringen gaan door met het onderzoek. Het doel is om iedereen die met Megrahi samenwerkte voor de rechter te krijgen."

Bekijk hier een terugblikvideo over de ramp: