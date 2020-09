Ihattaren naar Marokko en Dest in Oranje? Het kan dankzij nieuwe FIFA-regel

De FIFA versoepelt de regels voor jonge talenten die na hun interlanddebuut alsnog willen overstappen naar een ander land. Dat is vandaag met een meerderheid van stemmen besloten tijdens het jaarcongres van de wereldvoetbalbond.

Voorheen was het zo dat een speler bij zijn debuut voor een nationale ploeg 'voor het leven' vast zat aan die keuze. Uitkomen voor een ander land, bijvoorbeeld omdat iemand een dubbel paspoort bezit, was vanaf de eerste speelminuut niet meer mogelijk.

Nieuw is nu dat voetballers maximaal drie duels de tijd krijgen om hun 'voetbalnationaliteit' te herzien. De regel geldt alleen voor spelers die minuten in het hoogste vertegenwoordigende elftal van een land hebben gemaakt en die niet ouder dan 21 jaar zijn.

Extra spelregel: wie actief is op een groot eindtoernooi (EK of WK) kan echter geen switch meer maken. Om snelle wisselingen te voorkomen moet er bovendien minstens drie jaar zitten tussen het laatste duel voor land x en het eerstvolgende duel bij land y.

"De oude regels voelden soms wat onrechtvaardig", zegt Roy Vermeer, jurist bij de internationale spelersvakbond FIFPRO. Hij is één van de mensen die op de achtergrond sleutelde aan de nieuwe reglementen. Dat was nodig, vond men, omdat diverse voetballers op jonge leeftijd werden vastgelegd door bonden, slechts een paar minuten speelden en vervolgens uit beeld raakten.

Vermeer: "Spelers krijgen vanaf nu meer flexibiliteit, zodat ze later in hun carrière nog kunnen switchen als ze dat willen".

Dest en Kökcü

In theorie kan de regel van toepassing zijn op spelers als Mohammed Ihattaren (18), Sergiño Dest (19), Orkun Kökcü (19) en Ferdi Kadioglu (20). Allen zijn in het bezit van een dubbele nationaliteit en speelden nog niet het maximale aantal van drie interlands voor het land van hun keuze.

Voor wie enige hoop koestert: echt realistisch is een overstap van Dest en Kökcü niet. Zo speelde Ajax-back Dest al drie duels voor de Amerikaanse ploeg en debuteerde Feyenoorder Kökcü deze maand voor Turkije. Daarnaast liet Ihattaren al weten te kiezen voor Oranje en speelt Kadioglu vooralsnog in Jong Oranje - al is er interesse vanuit de Turkse bond voor de Arnhemmer van Fenerbahçe.