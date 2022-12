Boutin is Schulting te snel af op 500 meter, zilver aflossingsploeg ondanks val

Zondag won Schulting haar kwartfinale en halve finale van kop af, maar in de finale stond er geen maat op Boutin. De Canadese sloeg al snel een gat dat zelfs door Schulting niet kon worden gedicht.

Boutin won op de kortste afstand dit jaar WK-zilver en, voor de tweede keer, olympisch brons. Voor Schulting is de 500 meter geen favoriete afstand: zij boekte dit seizoen twee zeges op de 1.000 meter en twee op de 1.500 meter, maar werd bij haar enige optreden op de 500 meter in Salt Lake City gediskwalificeerd in de halve finale.

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Almaty zilver veroverd op de 500 meter. Samen met de aflossingsploeg won de 25-jarige shorttrackster eveneens een zilveren medaille op de 3.000 meter relay.

Beelden van de finale van de 500 meter van de vrouwen bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty. - NOS

Op de tweede 1.500 meter van het wereldbekerweekeinde - de eerste werd zaterdag gewonnen door Schulting - deden de Nederlandse shorttracksters niet mee om de prijzen. Rianne de Vries werd derde in de B-finale, Selma Poutsma vierde.

In haar halve finale werd ze direct na de start omver geduwd, tot twee keer toe. Bij de derde poging startte Choi vals en volgde een diskwalificatie voor de Koreaanse. Toen er na de vierde start eindelijk werd geracet, kreeg Van Kerkhof weer een beuk en werd ze doorgeschoven naar de finale, waarin ze vierde werd.

Yara van Kerkhof haalde eveneens de finale na twee turbulente optredens. In haar kwartfinale eindigde ze slim als tweede door bij vedette Choi Min-jeong op de bagagedrager te springen en zo de rest ver achter zich te laten.

Beelden van de finale van de 3.000 meter relay van de vrouwen bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty. - NOS

In de ijzersterk bezette finale nam Nederland het op tegen Canada, Zuid-Korea en China. Vrijwel de hele wedstrijd reden Canada en Nederland voor Zuid-Korea en China en in de slotfase, toen China inmiddels was gevallen, leken zij ook te gaan strijden om de winst.

Maar twee ronden voor het einde tikte Schulting de schaats van Kim Gil-li aan, waarna beiden ten val kwamen. Schulting stond vervolgens als snelste op en kwam na Canada als tweede over de finish.

Het was voor het eerst sinds november vorig jaar dat de relay niet werd gewonnen door Nederland of Zuid-Korea. Voor Canada was het de eerste zege op de aflossing sinds 2019.

Knegt zevende op 1.500 meter

De Nederlandse mannen kenden een weinig succesvolle zondag. Sjinkie Knegt was de enige die zich voor een finale wist te plaatsen, op de 1.500 meter. Daarin eindigde hij roemloos als zevende.