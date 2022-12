Boutin is Schulting te snel af op 500 meter, turbulente optredens Van Kerkhof

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Almaty zilver veroverd op de 500 meter. In de finale moest de 25-jarige shorttrackster haar meerdere erkennen in de als een raket gestarte Canadese Kim Boutin.

Boutin won op de kortste afstand dit jaar WK-zilver en, voor de tweede keer, olympisch brons. Voor Schulting is de 500 meter geen favoriete afstand: zij boekte dit seizoen twee zeges op de 1.000 meter en twee op de 1.500 meter, maar werd bij haar enige optreden op de 500 meter in Salt Lake City gediskwalificeerd in de halve finale.

Zondag won Schulting haar kwartfinale en halve finale van kop af, maar in de finale stond er geen maat op Boutin. De Canadese sloeg al snel een gat dat zelfs door Schulting niet kon worden gedicht.