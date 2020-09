Zo kijken studenten zelf naar de coronaregels

Eerst de feiten. Het aantal clusters met besmettingen onder jonge mensen neemt snel toe. In Tilburg, Groningen, Delft en Nijmegen zijn die te herleiden naar studentenhuizen of feestjes. Ter illustratie: in die laatste stad waren er onder bezoekers van een studentencafé 51 coronabesmettingen. 230 andere, voornamelijk jonge, bezoekers zitten in thuisquarantaine.

Het gaat ook nog weleens mis met afstand houden, geven veel studenten toe. Op de universiteit en in de supermarkt, maar zeker ook op feestjes. "Als er wat biertjes ingaan, vergeet iedereen de regels", vertelt Jule (23), student bewegingswetenschappen.

Het gevolg ziet ze om zich heen. "Ik hoor steeds vaker verhalen over huisgenoten met corona. Of mensen die in quarantaine moeten." Een wake-upcall vanuit het kabinet aan studenten is volgens haar dan ook geen slecht idee.