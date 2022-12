Inzittende auto dood bij ongeluk in Breda, bestuurder gewond

Bij een auto-ongeluk in Breda is vanochtend een 24-jarige man om het leven gekomen. Hij zat als passagier in een auto die door een man van 27 werd bestuurd. De brandweer heeft hem uit het wrak bevrijd en gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten kregen rond 06.30 uur een melding van een ernstig ongeluk op de Heerbaan in Breda. Daar was het een ravage, meldt de politie.

De passagier lag levenloos op straat, hij was uit de auto geslingerd.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Er waren geen andere voertuigen of mensen bij betrokken. Volgens de politie heeft de auto eerst een verkeerspaal en een reclamezuil geraakt voordat die op de Heerbaan tot stilstand kwam. De weg werd afgesloten voor onderzoek, meldt Omroep Brabant.